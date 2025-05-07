شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد.

شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها. طقس المملكة كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق الملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية

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في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

