شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العلا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن (MSC Leaders Meeting) في محافظة العُلا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025م، وذلك في خطوة تعكس دور المملكة كمنصة للحوار الدولي في مجالي الأمن والسياسة.
وقد أُعلن عن الاستضافة خلال اجتماع ميونخ للقادة الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، حيث مثل المملكة بالاجتماع صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق يتضمن تفاصيل الاجتماع وأهدافه.
فيما جدد سموه التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف.
وقد أُعلن عن الاستضافة خلال اجتماع ميونخ للقادة الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، حيث مثل المملكة بالاجتماع صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية.
مؤتمر ميونخ للأمنوالتقى سموه خلال الاجتماع، بالرئيس التنفيذي لمؤتمر ميونخ للأمن بنديكت فرانك، الذي أعرب عن بالغ شكره وتقديره للمملكة على استضافة هذا الحدث المهم.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق يتضمن تفاصيل الاجتماع وأهدافه.
فيما جدد سموه التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف.