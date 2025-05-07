شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات وقفية مبتكرة.. تفاصيل ختام فعاليات هاكاثون أوقافنتك 2025 والان نبدء بالتفاصيل

هاكاثون "أوقافنتك 2025"

التحول الرقمي

خدمات وقفية مبتكرة

الدمام - شريف احمد - اختتمت الهيئة العامة للأوقاف اليوم, فعاليات هاكاثون أوقافنتك 2025، بحضور محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وكرمت عددًا من الفرق الفائزة بجوائز بلغت قيمتها نصف مليون ريال.وحقق المركز الأول فريق إيلاف، وفي المركز الثاني فريق إرث، وفي المركز الثالث فريق هللة+، وفي المركز الرابع فريق سند، وفي المركز الخامس فريق وثاق.واستهدف الهاكاثون تقديم نماذج أعمال جديدة تسهم في تنويع موارد الأوقاف واستدامتها، وابتكار حلول رقمية ترفع من الكفاءة والتنافسية في إدارة الأموال الوقفية، وتحفيز البحث والابتكار في قطاع الأوقاف، وتمكين رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لتطوير نماذج عمل تخدم القطاع الوقفي في مجال التقنيات المالية.وشهد الحفل الختامي حضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في المجال التقني والوقفي.وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها لدعم الابتكار وتمكين رائدي ورائدات الأعمال، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي.يذكر أن الهاكاثون استمر شهرين تخلله عدد من ورش العمل ومسرعات الأعمال، لمناقشة المحاور الرئيسة للهاكاثون، التي تشمل محور حلول خدمة واستثمار الأصول الوقفية، وحلول التمويل للأوقاف "الضمان والتصنيف الائتماني"، وحلول الاستشارات المالية للأوقاف، وحلول إدارة الأموال الرقمية، ورفع الرقابة المالية والحوكمة في قطاع الأوقاف.وتضمنت مرحلته الأولى تأهيل المشاركين عبر برامج تدريبية متخصصة، ثم مرحلة التصفيات النهائية التي قُدمت خلالها المشاريع المبتكرة أمام لجان التحكيم من الخبراء والمتخصصين.وتعمل الهيئة على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات توعوية، وخدمات وقفية مبتكرة تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.