شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع الموسم في منطقة جازان طفلة من الغرق في أثناء ممارسة السباحة، ونُقِلَت إلى المستشفى.وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال في أثناء السباحة في الأماكن المخصصة.وأهابت بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.