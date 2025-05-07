شكرا لمتابعة خبر عن نقل الطفل المصري إلى غرفة الملاحظات بعد نجاح عملية فصل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، في تنفيذ عملية فصل التوأم الطفيلي المصري “محمد عبدالرحمن جمعة”، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

وكشف مقطع فيديو لحظة الطفل المصري “محمد جمعة” إلى غرفة الملاحظات بعد نجاح فصل الجسم الطفيلي، وسط فرحة عارمة من الكادر الطبي .

يُذكر أن هذه العملية تُعد رقم (63) في سجل البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي تمكن خلال مسيرته الممتدة منذ عام 1990م وحتى الآن من دراسة (149) حالة من (27) دولة.