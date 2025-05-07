شكرا لمتابعة خبر عن دموع وفرح بعد نجاح فصل التوأم الطفيلي المصري بوقت قياسي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات المملكة، نجح الفريق الطبي والجراحي برئاسة الدكتور عبدالله الربيعة في فصل التوأم الطفيلي المصري”محمد، خلال عملية معقدة أُجريت في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، وسط متابعة دقيقة وحضور أسرة الطفل.

وعقب العملية التي استغرقت 8 ساعات متواصلة ومرت عبر 6 مراحل دقيقة، بينها جراحة الأعصاب المعقدة، نُقل الطفل محمد مباشرة إلى وحدة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الدكتور عبدالله الربيعة عبر عن فخره بما تحقق، قائلاً إن “السعودية استثمرت في كفاءاتها الوطنية، واليوم نرى ثمار هذا الاستثمار”، مهنئًا القيادة بنجاح هذه العملية النوعية، التي تُعد العملية الـ63 في سجل البرنامج الممتد منذ عام 1990.

ومن جانبها، عبرت والدة الطفل محمد عن امتنانها العميق، مؤكدة أن “كلمات الشكر لا تفي السعودية حقها”، فيما قال والده: “أشكر الدكتور عبدالله الربيعة والفريق الطبي على إدخالهم السرور في قلوبنا”.