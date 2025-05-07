نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي المصري بوقت قياسي

تمكّن الفريق الطبي والجراحي السعودي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم من فصل التوأم الطفيلي المصري "محمد عبدالرحمن جمعة"، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات، نفذت على (6) مراحل، وشارك فيها (26) من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وبقية التخصصات المساندة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم الطفيلي فُصل عن الطفل محمد كما كان متوقعًا قبل العملية؛ نظرًا لعدم وجود مقومات الحياة له مثل القلب والرأس ولوجود عيوب خلقية تعيق الحياة، ولا يمكن تصحيحها، إضافة إلى عدم تخلّق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء، مفيدًا أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية، وشُرِحَت لوالدي الطفل.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي استجابة للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتُعد العملية رقم (63) ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، موضحًا أن البرنامج تمكن منذ عام (1990م) من تقديم الرعاية لـ (149) حالة توأم ملتصق قادمين من (27) دولة شقيقة وصديقة.

ورفع الدكتور الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نظير الدعم غير المحدود الذي يلقاه البرنامج، مشددًا على أن هذه النجاحات الطبية تمثل إحدى الصور المشرقة لحضور المملكة في الساحة الدولية بوصفها دولة سبّاقة للعمل الخيري والإنساني.

وأعرب عن شكره لأعضاء الفريق الطبي والجراحي على ما بذلوه من جهود وما أظهروه من كفاءة ومهارة عالية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس القيم الإنسانية السامية التي تنطلق منها القيادة السعودية، ويعبر عن رسالة المملكة الإنسانية بإغاثة المحتاجين والمساهمة في تحسين جودة الحياة حول العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بخدماته.

وعبّر ذوو التوأم من جهتهم، عن بالغ شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على رعايتها واهتمامها الإنساني بصحة التوأم المصري "محمد عبدالرحمن جمعة"، مثمنين مبادرات المملكة الإنسانية التي تتحلى بروح العطاء والمسؤولية، ومعبرين عن تقديرهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسوه منذ وصولهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الكريم.