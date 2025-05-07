تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد بجامعة الطائف

و أوضحت الجامعة؛ أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة الأكاديمية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلبة عن بُعد اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 من الساعة 12 مساءً عبر منصة البلاك بورد، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
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