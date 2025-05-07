غياب المتطلبات النظامية يغلق 8 محطات وقود كليا

أسفرت الحملة الرقابية التاسعة التي نفذتها اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، خلال شهر فبراير الماضي، عن إغلاق 8 محطات بشكل كلي لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية، والإغلاق الجزئي لـ 141 محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة، إضافة إلى رصد أكثر من 1.900 ملاحظة ومخالفة.

تصحيح الملاحظات

الحملة التي شارك فيها 311 مراقباً ومراقبة يمثلون 11 جهة حكومية، استهدفت أكثر من 913 محطة موزعة على 21 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، إذ تم خلال الحملة تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع تنبيه المنشآت المشغلة بضرورة تصحيح الملاحظات ومعالجتها لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والاشتراطات المعتمدة.

مضاعفة الجهود

من جهة أخرى أطلقت الحملة الرقابية الشاملة الـ 10 التي تنفذها اللجنة بمشاركة أكثر من 300 مراقب ومراقبة من 11 جهة حكومية، وتشمل 23 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة وتمتد لـ 4 أسابيع، حيث تتزامن مع توافد ضيوف الرحمن إلى المملكة في رحلة الحج، وقرب موسم إجازة عيد الأضحى، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود لتحقيق أقصى درجات الامتثال والنموذجية في الخدمات، وتركز الحملة التي انطلقت يوم الأحد الماضي على مراقبة امتثال المنشآت المشغلة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة للاشتراطات، التي من أبرزها توفر المنتجات البترولية والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة عبر سحب عينات من البنزين بأنواعه والديزل والزيوت، إضافة إلى التأكد من استيفاء المنشآت للرخص النظامية والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط مثل: ملصق التقييس لمضخات الوقود، ووجود الرخص النظامية للعاملين في المحطات، والرخص البيئية اللازمة لممارسة النشاط، وجاهزية وصيانة المساجد ومرافقها، وغيرها من عناصر التقييم الرقابي التي تستهدفها الحملة.

معايير تأهيل

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في مايو 2021 على تشكيل لجنة تنفيذية دائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، بمسمى اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود والتي تحل محل لجنة الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وخولت الموافقة لها على أن يكون لها جميع الصلاحيات للإشراف على القطاع، ولها في سبيل ذلك الإشراف على برنامج تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، واعتماد معايير تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة، واعتماد اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، ووضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع.

أبرز الاشتراطات لمحطات الوقود

توفير البنزين بنوعيه.

الدفع الإلكتروني «مدى».

معايير المضخات.

توفير وتشغيل شاشات عرض الأسعار.

توفير وتشغيل أنظمة السلامة.

توفير مداخل ومخارج حسب الاشتراطات.

نظافة مركز الخدمة.

توفير لوحات إرشادية.

توفير منحدرات لذوي الإعاقة.

مخالفات محطات الوقود والعقوبات "بالريال"

عدم تشغيل التموينات في محطات الوقود ومراكز الخدمة 5000

عدم تشغيل محل تشحيم وتغيير زيوت في محطات الوقود 5000

عدم وجود مسجد 5000

عدم وجود دورات مياه عامة 10000

عدم وجود رخصة تشغيل محطة الوقود 10000

عدم وجود شاشة عرض أسعار في محطات الوقود 10000

عدم توفير البنزين بأنواعه في المحطات 2500

عرض أو بيع وقود البنزين أو الديزل أو الكيروسين غير المطابق 10000