السعودية | وزيرا العدل والصحة يبحثان إمكانية تطوير الأعمال المشتركة وتعزيز التكامل المؤسسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وأكد وزيري العدل والصحة التكامل بين الوزارتين في انتقال اختصاصات الهيئات الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام؛ مما يعكس مدى الشراكة الفاعلة، وعُمق العمل المؤسسي المشترك بما يخدم المستفيدين.

واستُعرض خلال اللقاء عدد من المبادرات التطويرية التي تعزز جودة العمل القضائي من خلال الخبرة الطبية، وتدعم جهود التحول الرقمي، وتسهل تبادل البيانات بين الجهتين.

وسبق أن أُنشِئ عدد من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات، ودُرِّب القضاة وأعوانهم تدريبًا تخصصيًّا يتوافق مع نوعية وطبيعة تلك القضايا؛ لتحقيق الجودة الموضوعية والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

يذكر أنه في يناير 2023 انتقلت اختصاصات الهيئة الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام؛ مما أسهم في سرعة البت في قضايا الأخطاء الطبية.

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