السعودية | مسام يتلف 600 لغم وعبوة ناسفة في شبوة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

نفذ فريق المسح في مشروع “مسام” لنزع الألغام – اليمن عملية إتلاف وتفجير لـ600 لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، جُمعت خلال الأشهر الماضية من مديريات بيحان وعسيلان وعين بمحافظة شبوة.

وأوضح المهندس حسين العقيلي، قائد فريق المسح، أن عملية الإتلاف التي نُفذت اليوم الأربعاء في منطقة “ذهبا” بمديرية عين تأتي ضمن الجهود المستمرة لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ومخلفات الحرب، وتأمين حياة المدنيين في الخليج 365 المحررة.

ويواصل مشروع مسام جهوده الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية، حيث تمكن منذ بدء أعماله من نزع نحو نصف مليون لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، تنوعت بين ألغام مزروعة ومخلفات حربية، تشكل جميعها تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين.

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