شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات وشراكة فاعلة.. بحث تطوير الأعمال المشتركة بين "العدل" و"الصحة" والان نبدء بالتفاصيل

مبادرات تطويرية

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.وأكد الوزيران التكامل بين الوزارتين في انتقال اختصاصات الهيئات الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، ما يعكس مدى الشراكة الفاعلة، وعُمق العمل المؤسسي المشترك بما يخدم المستفيدين.واستُعرض خلال اللقاء عدد من المبادرات التطويرية التي تعزز جودة العمل القضائي من خلال الخبرة الطبية، وتدعم جهود التحول الرقمي، وتسهل تبادل البيانات بين الجهتين.وسبق أن أُنشِئ عدد من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات، ودُرِّب القضاة وأعوانهم تدريبًا تخصصيًّا يتوافق مع نوعية وطبيعة تلك القضايا؛ لتحقيق الجودة الموضوعية والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.يذكر أنه في يناير 2023 انتقلت اختصاصات الهيئة الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، ما أسهم في سرعة البت في قضايا الأخطاء الطبية.