شكرا لقرائتكم خبر عن "بأقلامهم".. تعليم مكة تدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة القصة القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم, مسابقة القصة القصيرة بعنوان "بأقلامهم" التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.ودعت الإدارة طلاب وطالبات التعليم العام للمشاركة الفعالة في المسابقة التي تهدف إلى كتابة نصوص باللغة العربية، وموضوعها لهذا العام "الإنسان والذكاء الاصطناعي".وأكدت أن المسابقة تسعى إلى إثراء الساحة الثقافية في المجتمع التعليمي بالمزيد من المشاركات والتشجيع على الكتابة، خاصة أن المسابقة ستتيح للطلاب والطالبات فرصة كبيرة لإبراز مواهبهم الأدبية المميزة في مجال القصة القصيرة، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم 3 ذي الحجة 1446هـ.