شكرا لقرائتكم خبر عن دون مضاعفات.. إنقاذ طفلة من الاختناق بإبرة داخل الرئة في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

عملية منظار تنفسي

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الولادة والأطفال في بريدة -أحد مكونات تجمع القصيم الصحي- بإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر (12) عامًا، بعد أن استقرت إبرة حادة في مجرى تنفسها، وذلك عبر تدخل دقيق باستخدام منظار الجهاز التنفسي المرن، دون حدوث أي مضاعفات تُذكر.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الطفلة وصلت إلى قسم الطوارئ برفقة ذويها، وهي تعاني من صعوبة في التنفس بعد ابتلاعها إبرة حادة استقرت في الفص السفلي من الرئة اليمنى، وتعامل مع الحالة على وجه السرعة بإجراء الفحوصات اللازمة، التي كشفت بدقة عن موقع الجسم الغريب.وبمهنية عالية واستجابة عاجلة، نُقِلَت الطفلة مباشرة إلى غرفة العمليات، وأجريت لها عملية منظار تنفسي باستخدام التقنية المرنة نجح خلالها الفريق الطبي في استخراج الإبرة، بالرغم من اختراقها لجدار مجرى الهواء، في تدخل نوعي لم تسجل فيه أي مضاعفات صحية.