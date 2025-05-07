شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| والدة التوأم الطفيلي المصري تستقبل طفلها بالدموع والقبلات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبلت والدة التوأم الطفيلي المصري طفلها محمد بعد نجاح العملية بالدموع والقبلات.
وعبّر ذوو التوأمين، عن بالغ شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على رعايتها واهتمامها الإنساني بصحة التوأم "محمد عبدالرحمن جمعة"، مثمنين مبادرات المملكة الإنسانية التي تتحلى بروح العطاء والمسؤولية. This is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)
وعبروا عن تقديرهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسوه منذ وصولهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الكريم.
وعبّر ذوو التوأمين، عن بالغ شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على رعايتها واهتمامها الإنساني بصحة التوأم "محمد عبدالرحمن جمعة"، مثمنين مبادرات المملكة الإنسانية التي تتحلى بروح العطاء والمسؤولية. This is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)
اللحظة الأولى التي احتضنت فيها والدة التوأم الطفيلي المصري طفلها محمد بعد نجاح العملية#الإخبارية— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) May 7, 2025
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وعبروا عن تقديرهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسوه منذ وصولهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الكريم.