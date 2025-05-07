شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| والدة التوأم الطفيلي المصري تستقبل طفلها بالدموع والقبلات والان نبدء بالتفاصيل



وعبّر ذوو التوأمين، عن بالغ شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على رعايتها واهتمامها الإنساني بصحة التوأم "محمد عبدالرحمن جمعة"، مثمنين مبادرات المملكة الإنسانية التي تتحلى بروح العطاء والمسؤولية. This is a Twitter Status— الإخبارية اللحظة الأولى التي احتضنت فيها والدة التوأم الطفيلي المصري طفلها محمد بعد نجاح العملية#الإخبارية



pic.twitter.com/SGCkfhNOb4 — الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) May 7, 2025

وعبروا عن تقديرهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسوه منذ وصولهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الكريم. عملية جراحية معقدة وتمكّن الفريق الطبي والجراحي السعودي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم من فصل التوأمين الطفيليين المصريين "محمد عبدالرحمن جمعة"، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات.ونفذت العملية على (6) مراحل، وشارك فيها (26) من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وبقية التخصصات المساندة. الدمام - شريف احمد - استقبلت والدة التوأم الطفيلي المصري طفلها محمد بعد نجاح العملية بالدموع والقبلات.وعبّر ذوو التوأمين، عن بالغ شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على رعايتها واهتمامها الإنساني بصحة التوأم "محمد عبدالرحمن جمعة"، مثمنين مبادرات المملكة الإنسانية التي تتحلى بروح العطاء والمسؤولية. This is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)وعبروا عن تقديرهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسوه منذ وصولهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الكريم.وتمكّن الفريق الطبي والجراحي السعودي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم من فصل التوأمين الطفيليين المصريين "محمد عبدالرحمن جمعة"، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات.ونفذت العملية على (6) مراحل، وشارك فيها (26) من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وبقية التخصصات المساندة.