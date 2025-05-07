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شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فصل التوأمين الطفيليين المصريين بعد جراحة استغرقت 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمكّن الفريق الطبي والجراحي السعودي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة اليوم من فصل التوأمين الطفيليين المصريين "محمد عبدالرحمن جمعة"، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات.
ونفذت العملية على (6) مراحل، وشارك فيها (26) من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وبقية التخصصات المساندة.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن التوأم الطفيلي فُصل عن الطفل محمد كما كان متوقعًا قبل العملية؛ نظرًا لعدم وجود مقومات الحياة له مثل القلب والرأس ولوجود عيوب خلقية تعيق الحياة، ولا يمكن تصحيحها، إضافة إلى عدم تخلّق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء، مفيدًا أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية، وشُرِحَت لوالدي الطفل.
ورفع الدكتور الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، نظير الدعم غير المحدود الذي يلقاه البرنامج، مشددًا على أن هذه النجاحات الطبية تمثل إحدى الصور المشرقة لحضور المملكة في الساحة الدولية بوصفها دولة سبّاقة للعمل الخيري والإنساني.
وعبّر ذوو التوأمين، عن بالغ شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على رعايتها واهتمامها الإنساني بصحة التوأمين "محمد عبدالرحمن جمعة"، مثمنين مبادرات المملكة الإنسانية التي تتحلى بروح العطاء والمسؤولية، ومعبرين عن تقديرهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسوه منذ وصولهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الكريم.
ونفذت العملية على (6) مراحل، وشارك فيها (26) من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب وجراحة الأطفال وجراحة التجميل وبقية التخصصات المساندة.
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن التوأم الطفيلي فُصل عن الطفل محمد كما كان متوقعًا قبل العملية؛ نظرًا لعدم وجود مقومات الحياة له مثل القلب والرأس ولوجود عيوب خلقية تعيق الحياة، ولا يمكن تصحيحها، إضافة إلى عدم تخلّق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء، مفيدًا أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية، وشُرِحَت لوالدي الطفل.
التوأمان الطفيليان المصريانوأشار إلى أن العملية تأتي استجابة للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتُعد العملية رقم (63) ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، موضحًا أن البرنامج تمكن منذ عام (1990م) من تقديم الرعاية لـ (149) حالة توأمين ملتصقين قادمين من (27) دولة شقيقة وصديقة.
ورفع الدكتور الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، نظير الدعم غير المحدود الذي يلقاه البرنامج، مشددًا على أن هذه النجاحات الطبية تمثل إحدى الصور المشرقة لحضور المملكة في الساحة الدولية بوصفها دولة سبّاقة للعمل الخيري والإنساني.
الفريق الطبي والجراحيوأعرب عن شكره لأعضاء الفريق الطبي والجراحي على ما بذلوه من جهود وما أظهروه من كفاءة ومهارة عالية، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس القيم الإنسانية السامية التي تنطلق منها القيادة السعودية، ويعبر عن رسالة المملكة الإنسانية بإغاثة المحتاجين والمساهمة في تحسين جودة الحياة حول العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي والارتقاء بخدماته.
وعبّر ذوو التوأمين، عن بالغ شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على رعايتها واهتمامها الإنساني بصحة التوأمين "محمد عبدالرحمن جمعة"، مثمنين مبادرات المملكة الإنسانية التي تتحلى بروح العطاء والمسؤولية، ومعبرين عن تقديرهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسوه منذ وصولهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها الكريم.