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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبرز جهود تطوير البنى الرقمية في المنتدى الأممي للابتكار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في جلسة عمل ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2025 (STI Forum)، الذي عُقد يوم أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك ضمن يوم العمل المخصص لتعزيز "الميثاق الرقمي العالمي"، الذي يُعد أول منتدى يُعقد بعد تبني الميثاق في شهر سبتمبر 2024.
ويستهدف المنتدى -الذي يُعقد سنويًا برعاية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)- إطلاق حوار عالمي متعدد الأطراف لتحويل التزامات الميثاق إلى إجراءات عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا من خلال الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية.
وأوضح نائب رئيس مكتب الاستراتيجية بـ"سدايا" عبدالرحمن حبيب خلال مشاركته في الجلسة، أهمية تعزيز دور السياسات في إدارة البيانات بصفتها ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي المستدام.
وتأتي مشاركة "سدايا" في هذا المنتدى الأممي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضور المملكة دوليًّا في المحافل التقنية والعلمية، ونظير دورها الفاعل في دعم توجهات الميثاق الرقمي العالمي، من خلال الإسهام في رسم سياسات رقمية عادلة وشاملة ترتكز على تسخير البيانات والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويستهدف المنتدى -الذي يُعقد سنويًا برعاية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)- إطلاق حوار عالمي متعدد الأطراف لتحويل التزامات الميثاق إلى إجراءات عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا من خلال الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية.
الاقتصاد الرقمي العالميوجاءت مشاركة "سدايا" في جلسة العمل المعنونة: "إدارة البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي.. إعادة تصور الاقتصاد الرقمي العالمي"، وتناولت الجلسة دور حوكمة البيانات في بناء اقتصاد رقمي منصف وشامل، والتركيز على الاستفادة من التحول الرقمي وعدم الاكتفاء بدور مزوّدي البيانات.
وأوضح نائب رئيس مكتب الاستراتيجية بـ"سدايا" عبدالرحمن حبيب خلال مشاركته في الجلسة، أهمية تعزيز دور السياسات في إدارة البيانات بصفتها ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي المستدام.
الكفاءات الوطنيةوأبرز جهود "سدايا" في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للبيانات بالمملكة، وبناء بنى تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية وتسريع الابتكار في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وتأتي مشاركة "سدايا" في هذا المنتدى الأممي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضور المملكة دوليًّا في المحافل التقنية والعلمية، ونظير دورها الفاعل في دعم توجهات الميثاق الرقمي العالمي، من خلال الإسهام في رسم سياسات رقمية عادلة وشاملة ترتكز على تسخير البيانات والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.