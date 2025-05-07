شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اتصالًا هاتفيًا، من نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كريستوفر لاندو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.



