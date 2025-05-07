شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية؛ لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات.

واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‏ مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.