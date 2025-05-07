السعودية | هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تنظّم لقاء “السياحة البيئية في المحميات الطبيعية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، لقاءً افتراضيًا بعنوان “السياحة البيئية في المحميات الطبيعية”، بمشاركة نخبة من المتحدثين في مجال السياحة البيئية بالتعاون مع الجمعية السعودية للسياحة، بحضور أكثر من (400) مستفيد.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية السياحة البيئية، بوصفها أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مساحة حوارية تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والثقافية في المحميات الطبيعية، ودور السياحة البيئية في تعزيز وإثراء هذه المقومات.

وتناول اللقاء الذي أداره رئيس قسم تمكين الوجهات السياحية بالهيئة فيصل السماري، عددًا من المحاور بمشاركة عضو هيئة التدريس بجامعة جازان الدكتور حذيفة مدخلي، ورئيس قسم تنمية وجهات السياحة البيئية بالهيئة فروة الخلف.

وتركّزت أبرز محاور النقاش حول العلاقة بين السياحة البيئية والتنمية المستدامة، ودورها الحيوي في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون التراث الطبيعي والثقافي للمجتمعات المحلية.

واشتمل اللقاء على استعراض محور “أصحاب المصلحة في السياحة البيئية”، متناولًا أدوار المجتمع المحلي في إثراء تجربة الزوار، إلى جانب مجالات الدعم والتمكين التي تقدمها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية؛ بما يسهم في بناء منظومة سياحية بيئية ناجحة تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، عملت على تنظيم السياحة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، من خلال إصدار قواعد ترخيص أنشطة السياحة البيئية، وأطلقت “موسم العرمة للسياحة البيئية” على مدار أربعة أعوام متتالية، انطلاقًا من دورها الإستراتيجي في تعزيز وتنشيط السياحة البيئية، والإسهام الفاعل في الإستراتيجية الوطنية للسياحة وتمكين المحميات بوصفها وجهات بيئية مستدامة توازن بين التنمية وحماية الطبيعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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