شكرا لقرائتكم خبر السفارة السعودية في تنزانيا تطلق مبادرة مجتمعية لتعزيز الوعي البيئي بالتعاون مع الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من مبادئ البرنامج الوطني للتطوع الذي تتبناه المملكة ، وتأكيداً على حرص وزارة الخارجية على تفعيل قيم العمل التطوعي وتشجيع التعاون البناء مع مختلف الجهات الفاعلة على الساحة المحلية والدولية في المجالات البيئية والاجتماعية ، وقد شارك فريق متطوعي السفارة بفاعلية في إنجاح هذه الحملة ، مما يعكس إيمان المملكة بأهمية تضافر الجهود على المستويين الدولي والمجتمعي في أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والسياحية والبيئية .
من جانبه ذكر سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا الأستاذ يحي بن أحمد عكيش " إن هذه المبادرة لتنظيف شاطئ مبيزي تأتي انطلاقاً من إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية دور البعثات الدبلوماسية في التفاعل الإيجابي مع المجتمعات المضيفة والمساهمة في التنمية المستدامة ، معرباً عن سعادته بالشراكة المجتمعية مع الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان (AHRN) والتي أسهمت بفاعلية في تنظيم وإدارة هذه الحملة النبيلة ، والتي تهدف إلى الحفاظ على جمال هذا الشاطئ الحيوي ، وتعزيز الوعي البيئي لدى الجميع ، ومقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير الدولة في مكتب نائب الرئيس لشؤون الاتحاد والبيئة ، المهندس حمد يوسف مساواني ، على دعمه الكريم ومشاركته القيمة التي كان لها أثر بالغ في إنجاح هذه الحملة ، ومؤكداً على التزام المملكة بمواصلة دعم المبادرات التي تخدم البيئة والمجتمع وتعزز من أواصر الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين ، كما عبّر عن امتنانه لكافة المتطوعين والجهات الرسمية والمجتمعية التي ساهمت في تحقيق أهداف هذه المبادرة بنجاح .
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في تنزانيا تطلق مبادرة مجتمعية لتعزيز الوعي البيئي بالتعاون مع الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.