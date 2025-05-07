شكرا لقرائتكم خبر السفارة السعودية في تنزانيا تطلق مبادرة مجتمعية لتعزيز الوعي البيئي بالتعاون مع الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تجسد التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم القضايا البيئية وتعزيز المسؤولية المجتمعية ، أطلقت سفارة خادم الحرمين الشريفين في دار السلام ، بالتعاون مع الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان (AHRN)، حملة شاملة لتنظيف شاطئ مبيزي . حيث تهدف هذه المبادرة النوعية إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية والبيئية للشاطئ ، ودعم التنوع البيولوجي الغني للمنطقة ، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي .

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من مبادئ البرنامج الوطني للتطوع الذي تتبناه المملكة ، وتأكيداً على حرص وزارة الخارجية على تفعيل قيم العمل التطوعي وتشجيع التعاون البناء مع مختلف الجهات الفاعلة على الساحة المحلية والدولية في المجالات البيئية والاجتماعية ، وقد شارك فريق متطوعي السفارة بفاعلية في إنجاح هذه الحملة ، مما يعكس إيمان المملكة بأهمية تضافر الجهود على المستويين الدولي والمجتمعي في أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والسياحية والبيئية .

من جانبه ذكر سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا الأستاذ يحي بن أحمد عكيش " إن هذه المبادرة لتنظيف شاطئ مبيزي تأتي انطلاقاً من إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية دور البعثات الدبلوماسية في التفاعل الإيجابي مع المجتمعات المضيفة والمساهمة في التنمية المستدامة ، معرباً عن سعادته بالشراكة المجتمعية مع الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان (AHRN) والتي أسهمت بفاعلية في تنظيم وإدارة هذه الحملة النبيلة ، والتي تهدف إلى الحفاظ على جمال هذا الشاطئ الحيوي ، وتعزيز الوعي البيئي لدى الجميع ، ومقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير الدولة في مكتب نائب الرئيس لشؤون الاتحاد والبيئة ، المهندس حمد يوسف مساواني ، على دعمه الكريم ومشاركته القيمة التي كان لها أثر بالغ في إنجاح هذه الحملة ، ومؤكداً على التزام المملكة بمواصلة دعم المبادرات التي تخدم البيئة والمجتمع وتعزز من أواصر الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين ، كما عبّر عن امتنانه لكافة المتطوعين والجهات الرسمية والمجتمعية التي ساهمت في تحقيق أهداف هذه المبادرة بنجاح .