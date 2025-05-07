شكرا لقرائتكم خبر صالة أونيكس جدة تشتعل الجمعة بنزالات " PFL MENA" والنجوم يعلنون التحدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار عشاق رياضة الفنون القتالية المختلطة، مساء الجمعة القادم، صوب صالة أونيكس في محافظة جدة ، التي تستضيف النزالات الحماسية بين نخبة من المقاتلين العرب، في أجواء مليئة بالإثارة والتحدي.

وأعلن المقاتلون المشاركون بالبطولة ،عن جاهزيتهم للتحدي المرتقب، في الحدث الكبير الذي تنظمه رابطة المقاتلين المحترفين (PFL).

جاء ذلك خلال اليوم الإعلامي المفتوح، الذي عقد اليوم في فندق "هوليداي" جدة خلال اليوم الإعلامي المفتوح، الذي عقد اليوم في فندق "هوليداي" جدة، وشهد حضوراً كبيراً لوسائل الإعلام المحلية والعربية، للتعرف على آخر التحضيرات للنزالات القوية المتوقعة، في ظل مشاركة نخبة من أبرز المقاتلين في الفنون القتالية المختلطة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المقاتلون السعوديون أكدوا جاهزيتهم لهذا الحدث، وأن تدريباتهم تسير كما هو مخطط لها لتحقيق نتائج تُرضي الجمهور السعودي.

وأشار السعودي أحمد مكي، إلى أنّ البطولة ستكون ختاماً لمسيرته الرياضية، مبيناً أنّ اللعب بين أهله وجمهوره ،سيقدّم له دافعاً قوياً لتقديم صورة مميزة لهذا الوطن، في حين عبّر مواطنه مالك باسهل، عن سعادته بخوض أول مواجهة له كلاعب محترف، وأكد أنه يعيش حالة من الحماس الاستثنائي، لخوض النزال على أرض وطنه، قائلاً: "أشعر بحماس كبير لخوض النزال على أرضي في جدة، وتركيزي ينصب على نفسي لا على المنافسين"، مشيراً إلى أن تركيزه ينحصر في تقديم أفضل أداء شخصي بعيداً عن حسابات المنافسين.

من جانبه، أبدى المقاتل السعودي عبد العزيز بن معمر، حماساً كبيراً لخوض نزاله أمام محمد حمداني، منوهاً إلى أنّ رابطة المقاتلين المحترفين من أصعب المنظمات في الفنون القتالية المختلطة، وأنّه عمل لسنوات عديدة حتى يحصل على ما يستحق، وسيقدّم أفضل ما لديه في هذه البطولة، في إشارة إلى الجهد الكبير الذي بذله للوصول إلى هذه المرحلة.

أما المقاتل المغربي طه بن داوود، فأعرب عن ثقته الكبيرة قبيل نزاله المرتقب أمام الأردني عبد الرحمن حياصات، مؤكداً جاهزيته الكاملة, وقال بن داوود في حديثه لوسائل الإعلام: "ليس لديّ أي مشاكل مع الوزن، أنا مستعد للقتال وسأكمل سلسلة انتصاراتي بدون أي خسارة يوم الجمعة المقبل"، مشدداً على عزمه مواصلة سجله الخالي من الهزائم.

وعبّر المقاتل الإماراتي يوسف الحوسني، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في جدة، مشيداً بأجواء البطولة, وقال الحوسني: "سعيد جداً بتواجدي في جدة، أشعر وكأنني في بلدي الثاني، وسأبذل كل جهدي لأكون عند حسن الظن في هذه البطولة". وأضاف: "أنا أكنّ كل الاحترام لمنافسي نادر جفل، لكنه يعلم جيداً أنه في مواجهة خطِرة"، مؤكداً استعداده لخوض نزال قوي ومثير.

وفي السياق ذاته، أبدى المقاتل الكويتي عبد الله سليم واقعية واضحة في نظرته للمنافسة، قائلاً "لربما أقاتل جيداً في نزالي المقبل ويقرر الحكم أن يعطي النقاط لخصمي، لذا أنا لا أهتم بسلسلة انتصاراتي بقدر فوزي في نزالي المقبل"، موضحاً أنّ هدفه الأساسي هو الفوز المباشر بغض النظر عن الأرقام أو سجله الاحترافي .

وعبّرت الكويتية إيمان، عن سعادتها بالمشاركة في هذه النسخة المقامة في جدة، مبينة أنها تسعى للفوز في هذه الجولة، ومؤكدة أن على الفتيات اللواتي يرغبن في الالتحاق بهذه البطولة أن يستمرون على التدريبات المكثفة حتى يصلن إلى مستوى عالمي.

من جهته أكد المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيروم مازيت، جاهزية انطلاق البطولة وسط ترقّب كبير لهذا الحدث المميز، والذي يُقام للمرة الأولى في جدة، وقال:"كنت أرغب في زيارة جدة منذ وقتٍ طويل، وقد التقيت المقاتل السعودي أحمد مكي في 10 مايو من العام الماضي، وحدثني عن جدة والجماهير هناك، وأخبرني أنه لم تُنظَّم أي بطولة MMA منذ عام 2018 أو 2019، فقلت لنفسي كيف يكون هذا السوق الأكبر للفنون القتالية في السعودية ولم تُقم فيه أي نزال منذ ست سنوات، وحرصنا بعد ذلك على تنفيذها بالمملكة العربية السعودية".

وأشار مازيت إلى أن مُنظمي البطولة قاموا بجهد كبير ورائع، بالتعاون مع موسم جدة والمركز الوطني للفعاليات، لتحقيق التميز في هذا الحدث، مشيداً بالمقاتلين السعوديين أحمد مكي ومالك باسهل، وبالجماهير السعودية لما أبدوه من شغف وحماس في الرياضات المختلفة.

وكان المقاتل السعودي عبد الله القحطاني بطل الحزام الذهبي لفئة وزن الريشة قد انسحب من البطولة بسبب قطع في الرباط الصليبي وحاجته اللازمة لتدخل وعمل جراحي.