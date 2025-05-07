شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة يطمئن والدي التوأم الطفيلي المصري على وضعهما الصحي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على طمأنة والدي التوأم الطفيلي المصري “محمد جمعة” على وضعهما الصحي بعد الجراحة الناجحة.

وقال الدكتور عبدالله لوالد الطفل إن العملية تكللت بالنجاح وإن المؤشرات الحيوية مستقرة، ومن خلال إجراء الأشعة المغناطيسية سوف نتأكد من عدم وجود احتقان.

وكان الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة قد بدأ صباح اليوم عملية فصل التوأم الطفيلي المصري “محمد عبدالرحمن جمعة”، وعمرهما 7 أشهر و28 يومًا.

وكان التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة قد قدم إلى المملكة في شهر مارس الماضي وبعد دخولهما مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، قام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتبين أن التوأم الطفيلي ملتصق مع التوأم محمد في جهة الظهر بأسفل الصدر والبطن والحوض.

وتُعد هذه العملية رقم 63 في سجل البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي تمكن منذ عام 1990 وحتى الآن من دراسة 149 حالة من 27 دولة.

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