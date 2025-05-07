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وزير الخارجية يبحث الشراكة الاستراتيجية مع نظيره الأمريكي

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واس - الرياض 0 تبليغ

وزير الخارجية يبحث الشراكة الاستراتيجية مع نظيره الأمريكي

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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