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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس كوت ديفوار

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واس - الرياض 0 تبليغ

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس كوت ديفوار

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الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية من الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك.
وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى المملكة كوليبالي دريسا. للتفاصيل| This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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