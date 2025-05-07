شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يستعرض العلاقات وأوجه التعاون مع نظيرته الجنوب أفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائبة وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا السيدة آنا ثاندي موراكا، والوفد المرافق لها.وجرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا فيصل بن فلاح الحربي، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة موغوبو ديفيد ماخابي.