شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد دور مركز الجيولوجيا التطبيقية في دعم التنمية والان نبدء بالتفاصيل



وأوضح باعامر في تصريحات لـ"اليوم"، أن البرنامج الأول بالمركز يختص بالجيولوجيا الهندسية، ويشمل تنفيذ دراسات تحريات جيوتقنية وجيوهندسية لتقييم ملاءمة المواقع المقترحة للإنشاءات والمشاريع العمرانية، فضلاً عن اختيار أنسب المواقع لطمر النفايات البلدية الصلبة والسائلة، وكذلك الاختيار والتقييم الجيوهندسي لاختيار أنسب المواقع لاستغلال مواد البناء مثل الرمال والركام.

خرائط جيولوجية هندسية وأضاف أن المركز يعمل إعداد خرائط جيولوجية هندسية غطت أكثر من 11 مدينة رئيسية في المملكة، مشيرًا إلى أن المدن التي شملتها هذه الخرائط حتى الآن: الرياض، مكة المكرمة، تبوك، القريات، جيزان، الظهران، الدمام، الخبر وغيرها من المدن الاستراتيجية.

وتابع باعامر ان البرنامج الثاني، يُعنى بقضايا المياه والبيئة من منظور جيولوجي، ويشمل مشاريع متعددة، من أبرزها: تقييم الأثار البيئية الناتجة من المواد الطبيعية «إعداد خرائط توزيع غاز الرادون في التربة، وخرائط الجرعة الإشعاعية الطبيعية».

تقييم الأثار البيئية الناتجة عن النشاطات الحضرية، مثل دراسات تحديد مصادر ونوعية الملوثات في المناطق المتأثرة بالأنشطة الصناعية أو السكنية.

إعداد الخارطة الجيولوجية الطبية للمناطق الحضرية. المياه الجوفية كما يعمل المركز على إعداد خرائط هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية بدقة عالية «بمقياس 1:250,000»، وقد تم حتى الآن إصدار أكثر من 8 خرائط متخصصة للمربعات الجيولوجية في المملكة، حيث تهدف هذه الاعمال التي إلى تقييم نوعية المياه الجوفية ومدى ملاءمتها للاستخدامات المختلفة.

وأشار باعامر، إلى أن المركز يقدم أيضًا دراسات استكشاف وتقييم مصادر المياه الجوفية للأغراض التعدينية والصناعية، بما يخدم كافة القطاعات والجهات الحكومية المعنية بإدارة الموارد المائية، وأيضا دراسات مشاكل ارتفاع منسوب المياه الجوفية على البنية التحتية. الاستدامة البيئية ولفت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن دعم تحقيق رؤية المملكة في الاستدامة البيئية والأمن المائي، كما تشمل خدمات المركز وضع المواصفات الفنية المثلى لحفر آبار المياه، ما يسهم في تحسين كفاءة استخراج المياه وتقليل الهدر وتعزيز حماية المخزون الجوفي.

أكد باعامر في ختام تصريحه أن مركز الجيولوجيا التطبيقية يعد شريكًا استراتيجيًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، نظرًا لدوره المحوري في توفير المعلومات الجيولوجية الدقيقة، والتي تُعد أساسًا لكل عمليات البناء، التخطيط الحضري، حماية البيئة، وتنمية الموارد المائية، مشددًا على أن البيانات والخرائط التي يصدرها المركز تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المشاريع وتوجيه الاستثمارات إلى المواقع الأنسب من الناحية الجيولوجية والبيئية. الدمام - شريف احمد - أكد مدير مركز الجيولوجيا التطبيقية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، وحيد باعامر، أن المركز يشكل أحد الأذرع الفنية الحيوية في دعم مشروعات التنمية والتخطيط الحضري، من خلال برامجه المتخصصة في الجيولوجيا الهندسية وجيولوجيا المياه وكذلك الجيولوجيا البيئية. مشيرًا إلى أن المركز قام بالعديد من الدراسات في هذه المجالات.وأوضح باعامر في تصريحات لـ"اليوم"، أن البرنامج الأول بالمركز يختص بالجيولوجيا الهندسية، ويشمل تنفيذ دراسات تحريات جيوتقنية وجيوهندسية لتقييم ملاءمة المواقع المقترحة للإنشاءات والمشاريع العمرانية، فضلاً عن اختيار أنسب المواقع لطمر النفايات البلدية الصلبة والسائلة، وكذلك الاختيار والتقييم الجيوهندسي لاختيار أنسب المواقع لاستغلال مواد البناء مثل الرمال والركام.وأضاف أن المركز يعمل إعداد خرائط جيولوجية هندسية غطت أكثر من 11 مدينة رئيسية في المملكة، مشيرًا إلى أن المدن التي شملتها هذه الخرائط حتى الآن: الرياض، مكة المكرمة، تبوك، القريات، جيزان، الظهران، الدمام، الخبر وغيرها من المدن الاستراتيجية.وتابع باعامر ان البرنامج الثاني، يُعنى بقضايا المياه والبيئة من منظور جيولوجي، ويشمل مشاريع متعددة، من أبرزها:كما يعمل المركز على إعداد خرائط هيدروجيولوجية وهيدروكيميائية بدقة عالية «بمقياس 1:250,000»، وقد تم حتى الآن إصدار أكثر من 8 خرائط متخصصة للمربعات الجيولوجية في المملكة، حيث تهدف هذه الاعمال التي إلى تقييم نوعية المياه الجوفية ومدى ملاءمتها للاستخدامات المختلفة.وأشار باعامر، إلى أن المركز يقدم أيضًا دراسات استكشاف وتقييم مصادر المياه الجوفية للأغراض التعدينية والصناعية، بما يخدم كافة القطاعات والجهات الحكومية المعنية بإدارة الموارد المائية، وأيضا دراسات مشاكل ارتفاع منسوب المياه الجوفية على البنية التحتية.ولفت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن دعم تحقيق رؤية المملكة في الاستدامة البيئية والأمن المائي، كما تشمل خدمات المركز وضع المواصفات الفنية المثلى لحفر آبار المياه، ما يسهم في تحسين كفاءة استخراج المياه وتقليل الهدر وتعزيز حماية المخزون الجوفي.أكد باعامر في ختام تصريحه أن مركز الجيولوجيا التطبيقية يعد شريكًا استراتيجيًا للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، نظرًا لدوره المحوري في توفير المعلومات الجيولوجية الدقيقة، والتي تُعد أساسًا لكل عمليات البناء، التخطيط الحضري، حماية البيئة، وتنمية الموارد المائية، مشددًا على أن البيانات والخرائط التي يصدرها المركز تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المشاريع وتوجيه الاستثمارات إلى المواقع الأنسب من الناحية الجيولوجية والبيئية.