شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنيات ذكية.. جدة تدشن المرحلة الجديدة من مشروع الحافلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة النقل العام ورفع كفاءته التشغيلية بمدينة جدة، أعلنت شركة "مواصلات جدة" – الذراع التنفيذي لأمانة محافظة جدة لبرامج ومشاريع النقل العام – عن تدشين المرحلة الجديدة من مشروع تشغيل خدمة النقل العام بالحافلات، المعروفة بـ "حافلات جدة".

وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2025م، بالشراكة التشغيلية مع الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، يُعد امتدادًا للتشغيل السابق لمشروع "الخدمة البديلة للحافلات الأهلية" بمحافظة جدة.



وجاء تدشين هذه المرحلة خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة برعاية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة "مواصلات جدة"، وبحضور الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف.



تجهيزات لذوي الإعاقة

وخلال الحفل، قدم المهندس يوسف بن ناصر الصائغ الرئيس التنفيذي لشركة "مواصلات جدة" عرضًا مرئيًا حول تفاصيل المرحلة الجديدة من المشروع، والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى الأداء والتقنيات التشغيلية، حيث يشمل الأسطول الجديد 91 حافلة طراز 2025م، منها 88 حافلة تعمل بديزل يورو 5 صديق للبيئة بطاقة استيعابية تصل إلى 41 مقعدًا و50 راكبًا واقفًا، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة لذوي الإعاقة، وثلاث حافلات كهربائية صديقة للبيئة بطاقة استيعابية تبلغ 34 مقعدًا و38 راكبًا واقفًا، مع تجهيز خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح أن الحافلات الجديدة تم تصنيعها من قبل شركة Yutong الصينية، أحد أبرز مصنّعي الحافلات التجارية عالميًا، وتتميّز بمستوى عالٍ من الراحة والتقنيات الحديثة، حيث تحتوي على منافذ USB لشحن الهواتف المحمولة، وشاشات عرض داخلية توضح مسار الرحلة، ونظام مراقبة متكامل يضم 14 كاميرا داخلية وخارجية، إلى جانب نظام تتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) متصل بلوحة تحكم تشغيلية مركزية Dashboard، بما يضمن مستويات متقدمة من الأمان والكفاءة التشغيلية.



التجربة الرقمية للركاب

وتوسعت المرحلة الجديدة في عدد مسارات الخدمة لتصل إلى 14 مسارًا، تشمل المسارات الستة السابقة بالإضافة إلى 8 مسارات جديدة، تغطي نطاقًا جغرافيًا أوسع داخل المدينة.

كما جرى رفع عدد نقاط التوقف إلى 80 نقطة، إلى جانب 117 محطة مكيفة، منها 46 محطة قائمة و71 محطة جديدة قيد الترسية والتنفيذ، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز تجربة المستخدم وتوفير تغطية شاملة للخدمة.



ولتعزيز التجربة الرقمية للركاب، تم إطلاق تطبيق "Jeddah Buses" عبر متجري Apple وGoogle Play، والذي يُمكّن المستخدمين من تتبع الحافلات في الوقت الفعلي وشراء التذاكر إلكترونيًا، كما يتيح خيارات دفع مرنة تشمل الدفع عبر التطبيق أو مباشرة داخل الحافلة باستخدام بطاقات مدى، مع الحفاظ على سعر التذكرة للمسار الواحد عند 3.45 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إتاحة ثلاث باقات اشتراك مخفضة وهي: اشتراك يومي بقيمة 10 ريالات لعدد 5 رحلات خلال 24 ساعة، واشتراك أسبوعي بقيمة 60 ريالًا لعدد 35 رحلة، واشتراك شهري بقيمة 240 ريالًا لـ175 رحلة خلال 30 يومًا.



مستهدفات الاستدامة البيئية

وتوقعت شركة "مواصلات جدة" أن يبلغ عدد الركاب الإجمالي خلال المرحلة الجديدة أكثر من 27 مليون راكب حتى نهاية مارس 2028، بمعدل سنوي يصل إلى 9 ملايين راكب، ما يعكس تنامي الثقة في الخدمة ومستوى رضا المستفيدين، ويعزز من توجهات الأمانة نحو خفض الاعتماد على المركبات الخاصة وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والتنقل الذكي.



يُذكر أن المرحلة السابقة للمشروع والتي انطلقت في 27 فبراير 2018 واستمرت حتى 31 مارس 2025م، سجلت تشغيل 76 حافلة طراز 2019 تعمل بديزل، وشملت 6 مسارات و46 محطة مكيفة و58 نقطة توقف، وبلغ عدد ركابها قرابة 30 مليون راكب بمعدل سنوي قدره 5 ملايين راكب، دون وجود تطبيق رقمي، حيث تم الاعتماد على بطاقات تُباع من خلال السائقين ونقاط بيع محددة.



ويأتي تدشين المرحلة الجديدة من "حافلات جدة" ليجسد التقدم الكبير في تطوير منظومة النقل العام بمدينة جدة، من حيث الإمكانات التشغيلية والتقنية، والبنية التحتية الداعمة، والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، تحقيقًا لرؤية مستقبلية طموحة تجعل من النقل العام خيارًا مفضلًا ومريحًا لجميع فئات المجتمع.