المملكة ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة الدولية

بعد إعلان #ترامب انتهاء الضربات الأمريكية.. وزير خارجية #عمان يعلن أن الحوثيين في #اليمن و #الولايات_المتحدة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للمزيد | https://t.co/JoQzjekHVo #اليوم pic.twitter.com/w5wq8I2Bpk

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع