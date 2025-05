شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر من سلطنة عُمان الشقيقة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية.وجددت المملكة دعمها لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.