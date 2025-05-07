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المملكة ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة الدولية

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واس - الرياض 0 تبليغ

المملكة ترحب بوقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة الدولية

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بالبيان الصادر من سلطنة عُمان الشقيقة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية.
وجددت المملكة دعمها لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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