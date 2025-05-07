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السعودية | ولي العهد يهنئ دولة السيد فريدريش ميرتس بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية

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سارة السيد 0 تبليغ

  • السعودية | ولي العهد يهنئ دولة السيد فريدريش ميرتس بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية 1/2
  • السعودية | ولي العهد يهنئ دولة السيد فريدريش ميرتس بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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