السعودية | ولي العهد يهنئ دولة السيد فريدريش ميرتس بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ دولة السيد فريدريش ميرتس بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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