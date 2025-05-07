شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة فصل التوأم الطفيلي المصري تتخطى المرحلة الأصعب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ذكرت قناة الإخبارية السعودية، إن العملية الجراحية التي يخضع لها التوأم الطفيلي المصري، محمد جمعة، تجاوزت المرحلة الأصعب والتي تشمل جراحة الأعصاب.
وبدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، صباح اليوم، عملية فصل التوأم الطفيلي المصري "محمد عبدالرحمن جمعة" وعمرهما 7 أشهر، و28 يومًا، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.
وبدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، صباح اليوم، عملية فصل التوأم الطفيلي المصري "محمد عبدالرحمن جمعة" وعمرهما 7 أشهر، و28 يومًا، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.