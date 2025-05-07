شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى النور.. جراحة دقيقة تنقذ أردنية من تسرب السائل النخاعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فريق طبي متخصص في مستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، معاناة مقيمة أردنية تبلغ من العمر 45 عامًا، كانت تعاني من تسرب للسائل النخاعي من الجهة اليسرى للأنف، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بمضاعفات صحية حادة، شملت التهابات متكررة وصداعًا مزمنًا وارتفاعًا في درجة الحرارة.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من أعراض شديدة، وبعد إخضاعها لفحوصات دقيقة شملت الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ثقب دقيق في قاع الجمجمة تسبب في تسرب السائل النخاعي والتهاب السحايا.



تدخل جراحي



بعد التقييم، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل باستخدام المنظار الجراحي المدعوم بتقنية الملاحة العصبية، والتي مكّنت الأطباء من تحديد موقع الثقب بدقة متناهية، في إجراء يُعد من أدق العمليات في هذا المجال.

كما جرى استخدام أنسجة من جسم المريضة لترميم موضع التسرب، ما ساهم في تعزيز التئام الجرح بشكل طبيعي وآمن.



واستغرقت العملية نحو ست ساعات، شملت تركيب قسطرة دقيقة لتجميع السائل الدماغي، وحقن صبغة طبية ساعدت في الكشف عن ثقب لا يتجاوز حجمه 2 ملم، وهي فتحة بالغة الدقة لا يمكن رصدها بوسائل التصوير التقليدية.



تحسن ملحوظ



بعد العملية، تماثلت المريضة للشفاء تدريجيًا، وغادرت المستشفى دون تسجيل أي مضاعفات، كما أظهرت زيارات المتابعة اللاحقة تحسنًا ملحوظًا واختفاءً تامًا للأعراض التي كانت تعاني منها سابقًا.



ويؤكد تجمع مكة المكرمة الصحي أن هذا الإنجاز الطبي يُضاف إلى سلسلة النجاحات المتواصلة التي تحققها مستشفياته في مجال الجراحات الدقيقة والمعقدة، بفضل ما تتمتع به من كوادر متخصصة وتقنيات طبية متقدمة، تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

