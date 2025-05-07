شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي يستخدم الواقع الافتراضي لتعزيز مهارات البحث الصحي في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة جدة مؤخرًا تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان“البُعد الثالث”، يهدف إلى تطوير كفاءات الباحثين في المجال الصحي من خلال الاستعانة بتقنيات الواقع الافتراضي، في تجربة تُعد من أوائل المبادرات المحلية التي تدمج الأدوات الافتراضية في التدريب البحثي. البرنامج أُقيم بإشراف جمعية علوم للبحث والتطوير وبدعم من مؤسسة مسك.

استهدف البرنامج تدريب 70 مشاركًا من طلاب الدراسات العليا، والباحثين، وأعضاء هيئة التدريس في التخصصات الصحية، تم اختيارهم من بين أكثر من 400 متقدم. ركزت التجربة التدريبية على استخدام معامل افتراضية تحاكي البيئات المعملية الواقعية، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف اللوجستية وتحسين الوصول إلى أدوات البحث المتقدمة.

وفقًا للقائمين على البرنامج، بلغ إجمالي الساعات التدريبية النظرية والتطبيقية أكثر من 1040 ساعة، موزعة بين الجلسات العلمية، والتطبيقات داخل البيئة الافتراضية، التي سجلت نحو 260 ساعة تدريب عملي باستخدام محاكاة معملية.



أوضح إياد الزايدي، مدير المشروع، أن فكرة البرنامج انطلقت من الحاجة إلى تجاوز العقبات التي تواجه الباحثين في الحصول على بيئات تدريبية ومعملية مناسبة، مؤكدًا أن المبادرة جاءت كاستجابة لهذه الفجوة، مع التركيز على تصميم تجربة تدريبية تحاكي متطلبات الواقع العلمي، دون الحاجة إلى معمل فعلي.

يُشار إلى أن“البُعد الثالث” تم اختياره ضمن أفضل عشرة برامج شبابية على مستوى المملكة في إطار مبادرة “صوت الشباب”التي أطلقتها مؤسسة“مسك”، والتي تستهدف دعم المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المعرفي وتطوير البحث العلمي.

ويأتي البرنامج في سياق جهود أوسع لتبني أدوات وتقنيات جديدة في التعليم والتدريب الصحي، خصوصًا تلك التي تتيح محاكاة واقعية للتجارب المعملية، دون الحاجة إلى بيئة مادية تقليدية. مثل هذه المبادرات تُسهم في إتاحة فرص بحثية مرنة ومنخفضة التكاليف، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالبنية التحتية أو الموارد المحدودة لدى بعض المؤسسات الأكاديمية.