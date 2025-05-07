شكرا لقرائتكم خبر من كاوست إلى أعماق المحيط: شباب سعودي يشارك في رحلة علمية حول أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك ثلاثة طلاب من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في الرحلة الأولى لمؤسسة "أوشن كويست" حول القارة الإفريقية، وذلك على متن سفينة الأبحاث المتطورة (RV OceanXplorer).

الطلاب السعوديون هم: أحمد السقاف وعلي الأبيض، طالبان في مرحلة الدكتوراه بمختبر الميكروبيوم البحري، والطالب مرتضى المال الله الذي يدرس درجة الدكتوراه في هندسة وعلوم الأرض، وقد شارك في المرحلة الأولى من الرحلة كجيولوجي.

تعتبر هذه الرحلة العلمية نقطة تحول مهمة في تطور علوم البحار، وتبرز التزام المملكة العربية السعودية بتأهيل الكفاءات المحلية وتعزيز التعاون في الأبحاث العلمية على الصعيد الدولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وأوضح علي الأبيض أن "هذه الرحلة تمثل خطوة بارزة نحو تعزيز مكانة المملكة في مجالات علوم البحار العالمية، كما توفر فرصة ملهمة للتعاون في أبحاث تعود بالنفع على منطقتنا، وعلى العالم أجمع".

انطلقت المرحلة الأولى من البعثة من "موروني" بجزر القمر، واستكشفت المحيط الهندي جنوبًا حتى "كيب تاون" بجنوب إفريقيا، مع التركيز على تقييم التنوع البيولوجي عبر العديد من الجبال البحرية. أما المرحلة الثانية، المخصصة للمهنيين الناشئين في علوم المحيطات، فاستمرت شمالاً إلى خليج "والفيس" في ناميبيا ثم إلى "مينديلو" في كابو فيردي، حيث أنجزت المرحلة الأخيرة من العمل العلمي. ونفذ المشاركون خلالها أبحاثاً حيوية في التنوع البيولوجي، ودراسة الجبال البحرية، والتحليلات الكيميائية، مما أتاح لهم اكتساب مهارات عملية قيّمة.

أجرى مرتضى المال الله أبحاثًا حول تكوّن الجبال البحرية في المحيط الهندي، بالإضافة إلى فهم الظواهر الجيولوجية المماثلة في المياه السعودية. وأوضح أن التدريب العملي الذي حصلوا عليه في رسم خرائط أعماق المحيط وجمع العينات زودهم بخبرة ميدانية حقيقية يمكنهم استخدامها في أبحاثهم داخل المملكة.

تجسد هذه المبادرة التزام كاوست بتطوير المواهب العلمية الوطنية وتعزيز موقع المملكة كدولة رائدة في مجال الأبحاث البحرية. وأشار أحمد السقاف إلى أن "مبادرة أوشن كويست توفر فرصة فريدة للعلماء السعوديين لتوسيع آفاقهم والمساهمة في أبحاث على مستوى عالمي. إنها تجربة استثنائية ستساعد على تشكيل مستقبلنا في علوم البحار واستكشاف المحيطات".