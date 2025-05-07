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ولي العهد يهنئ ميرتس لأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لألمانيا

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واس- جدة 0 تبليغ

ولي العهد يهنئ ميرتس لأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لألمانيا

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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