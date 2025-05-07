"مؤسسة الري": إعادة استخدام 522 مليون م3 من المياه المعالجة لزراعة الأشجار

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ ميرتس لأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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