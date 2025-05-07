شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ ميرتس لأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية مستشارًا اتحاديًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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