شكرا لقرائتكم خبر عن "مؤسسة الري": إعادة استخدام 522 مليون م3 من المياه المعالجة لزراعة الأشجار والان نبدء بالتفاصيل

زراعة الشجار واستخدام المياه المعالجة

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معالجة مياه الصرف الزراعي

جهود متنوعة تحقق شهادات الآيزو

الدمام - شريف احمد - كشفت المؤسسة العامة للري عن تحقيقها لسلسلة من الإنجازات المتنوعة خلال العام الميلادي 2024، مؤكدةً أنها عملت على مدار العام على تسخير كافة جهودها وإمكانياتها لتعزيز دورها التنموي ومساهمتها المجتمعية، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية والتوجهات المستقبلية للمملكة.ففي مجال الري الحيوي والاستدامة البيئية، برزت جهود المؤسسة من خلال زراعة 125 ألف شجرة باستخدام تقنيات ري متطورة، وتحقيق نسبة استخدام لمياه الري من مصادر متجددة بلغت 26,89%، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة المحددة ب 24%.كما حققت المؤسسة قفزة هائلة في إعادة استخدام المياه المعالجة، حيث بلغت الكمية المعاد استخدامها 522,89 مليون متر مكعب، متخطية بفارق كبير المستهدف البالغ 114 مليون متر مكعب.وعلى صعيد التطور التقني والجودة، شرعت المؤسسة في تجارب لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتكللت جهودها في تحسين الجودة بالحصول على شهادات دولية مرموقة، منها شهادة الآيزو 9001 في إدارة الجودة، وشهادة الآيزو 10002 في معالجة الشكاوى ورفع رضا العملاء، بالإضافة إلى الاعتماد الدولي TMMI لمنهجية اختبارات البرمجيات.وحصدت المؤسسة جائزة درع الحكومة الرقمية 2024 عن تطبيقها لنظام الري الحديث، ونالت المركز الثاني في جائزة التميز في المشاريع العالمية لنفس العام.وتواصلت مسيرة التميز الرقمي باستكمال مبادرات التحول الرقمي والمحاسبي، والفوز بجائزة الحكومة الرقمية العربية «المرتبة 19»، والحصول على شهادة الآيزو 20000 في إدارة خدمات تقنية المعلومات، وتطوير منصة متكاملة لتحليل البيانات عالجت أكثر من 6000 سجل بياني.وفيما يتعلق بإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال، حصلت المؤسسة على شهادة الآيزو 22301 في نظام إدارة استمرارية الأعمال، وشهادة الآيزو 31000:2018 في إدارة المخاطر، وعملت على توحيد أكثر من 1500 مصطلح لتعزيز الكفاءة.وشهد العام أيضاً زخماً في بناء الشراكات وتعزيز حلول الاستدامة، حيث نظمت المؤسسة المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي في الشرق الأوسط، وأبرمت 11 اتفاقية لتوريد المياه المجددة «بزيادة 120% عن العام السابق»، ووقعت 9 مذكرات تفاهم ومذكرتي تعاون و3 اتفاقيات لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.