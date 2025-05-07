شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| روبوت زراعي ونظام للتنبؤ بانبعاثات الكربون.. ابتكارات في ملتقى "وطن أخضر" بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.