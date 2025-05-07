شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة لوالد التوأم المصري: رعاية القيادة مستمرة والعلاقات مع مصر وثيقة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن حرص القيادة على الحالة الصحية للتوأم الطفيلي المصري، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة ومصر .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الربيعة بوالد الطفل المصري، حيث أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار الدعم المستمر للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وكان التوأم الطفيلي المصري “محمد عبدالرحمن جمعة” قد وصل إلى الرياض برفقة ذويه، حيث تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالته والنظر في إمكانية إجراء عملية فصله .

ويُذكر أن الفريق الطبي والجراحي بقيادة الدكتور الربيعة قد بدأ المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم، مع توقعات بنجاح العملية بنسبة تزيد عن 70%، وذلك نظرًا لعدم امتلاك الجزء الطفيلي مقومات الحياة مثل القلب والرأس.