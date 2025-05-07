54 ألف حكم للمظالم في 90 يوما

وتيرة الإنجاز
أوضحت البيانات أن عدد القضايا الواردة خلال هذه الفترة بلغ 62.420 قضية، بينما تم قيد 45.289 قضية جديدة، ونجحت المحاكم في إنجاز 40.950 قضية، ما يعكس تطورًا لافتًا في وتيرة الإنجاز مقارنة بالسنوات الماضية.
محاكم الاستئناف
أبرزت الأرقام تفوق محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض التي تصدرت المشهد بـ4.961 حكمًا، تلتها محكمة مكة المكرمة بـ 3.911 حكمًا، ثم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بـ 1.507 أحكام، مما يعكس التوزيع الجغرافي والنشاط القضائي الكثيف في هذه المناطق.
عدالة رقمية
جاءت المحكمة الإدارية بالرياض في صدارة المحاكم الابتدائية من حيث حجم العمل، إذ سجلت أعلى عدد من الجلسات بـ 5.433 جلسة، وأصدرت 1.479 حكمًا، تليها المحكمة الإدارية بجدة بـ5.033 جلسة و1.204 أحكام.
وبرزت المحكمة الإدارية الرقمية في وادي الدواسر كأحد مظاهر التحول الرقمي في القضاء الإداري، حيث عقدت 607 جلسات وأصدرت 72 حكمًا، ما يعكس توجه الديوان نحو تعزيز الحلول الرقمية في خدمة العدالة.
الربع الأول من عام 2025
إجمالي الأحكام الصادرة: 54.285 حكمًا
إجمالي الجلسات المنعقدة: 40.967 جلسة
القضايا الواردة: 62.420
القضايا المقيدة: 45.289
القضايا المنجزة: 40.950
أعلى 3 محاكم استئناف في الأحكام:
الرياض: 4.961
مكة المكرمة: 3.911
الشرقية: 1.507
أعلى محكمتين إداريتين بعدد الجلسات
الرياض: 5.433 جلسة
جدة: 5.033 جلسة
أعلى محكمتين إداريتين من حيث الأحكام:
الرياض: 1.479 حكمًا
جدة: 1.204 أحكام
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