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السعودية | بعد تنبيه الأرصاد.. جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد

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السعودية | بعد تنبيه الأرصاد.. جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت جامعة الطائف، تحويل الدراسة الحضورية في مقررات فترة مساء اليوم الأربعاء “عن بعد” عبر منصة -البلاك بورد- في كل من المقر الرئيس بالحوية والكلية الجامعية بمحافظة (رنية والخرمة وتربة).

و أوضحت الجامعة؛ أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة الأكاديمية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلبة عن بُعد اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 من الساعة 12 مساءً عبر منصة البلاك بورد، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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