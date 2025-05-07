شكرا لقرائتكم خبر عن صور| روبوت زراعي ونظام للتنبؤ بانبعاثات الكربون.. ابتكارات في ملتقى "وطن أخضر" بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية