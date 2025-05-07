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بسبب الطقس.. جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة الحضورية إلى "البلاك بورد"

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واس - الطائف 0 تبليغ

بسبب الطقس.. جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة الحضورية إلى "البلاك بورد"

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الطائف، تحويل الدراسة الحضورية في مقررات فترة مساء اليوم الأربعاء "عن بعد" عبر منصة -البلاك بورد- في كل من المقر الرئيس بالحوية والكلية الجامعية بمحافظة (رنية والخرمة وتربة).
وأوضحت الجامعة؛ أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة الأكاديمية، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية للطلبة عن بُعد اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 من الساعة 12 مساءً عبر منصة البلاك بورد، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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