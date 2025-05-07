شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئصال العصبي القلبي" ينهي معاناة أربعيني من فقدان الوعي المتكرر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة مواطن سعودي يبلغ من العمر أربعين عامًا، كان يعاني من نوبات فقدان وعي متكررة بسبب ما يُعرف طبيًا بـ"الإغماء الوعائي المبهمي" أو "الإغماء العصبي القلبي" (Vaso-Vagal Syncope).

والإغماء الوعائي المبهمي هو حالة ناتجة عن فرط في نشاط العصب المبهم يؤدي إلى تثبيط كهرباء القلب وتوقفه المؤقت.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن الفريق الطبي لجأ إلى استخدام تقنية متقدمة تُعرف بـ"الاستئصال العصبي القلبي" (Cardioneuroablation - CNA)، وهي من أحدث ما توصل إليه العلم في مجال كهرباء القلب، وتُنفذ في مراكز محدودة داخل المملكة.



تفاصيل ومدة العملية



استغرقت العملية نحو ساعة ونصف في مختبر كهرباء القلب المتقدم، حيث تم استخدام تقنية رسم القلب ثلاثي الأبعاد (3D Mapping) لتحديد مواقع العقد العصبية المرتبطة بالقلب بدقة، ومن ثم كيّها بالتردد الحراري عبر قساطر دقيقة بعد الوصول إليها من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر.



وأكدت المدينة الطبية أن العملية تكللت بالنجاح، وأظهرت نتائج فورية باستقرار وظيفة القلب، كما غادر المريض المستشفى في اليوم التالي للعملية دون مضاعفات تُذكر.



وقد قاد الفريق الطبي كلٌ من الدكتور مصطفى زيتوني والدكتور نديم راجا، استشاريي كهرباء القلب، إلى جانب فريق طبي وتمريضي متخصص.



أحدث التقنيات



يأتي هذا الإنجاز ليؤكد المكانة المتقدمة لمدينة الملك عبدالله الطبية كمركز مرجعي في الرعاية التخصصية، ويعكس التزامها بتطبيق أحدث التقنيات الطبية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتوفير رعاية متقدمة في جميع التخصصات.