شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس الإندونيسي يشيد بجهود المملكة في تسهيل إجراءات الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زار رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، صالة مبادرة “طريق مكة” بمطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، حيث أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في تنظيم وتسهيل إجراءات سفر الحجاج الإندونيسيين.

وخلال الزيارة، أشاد الرئيس سوبيانتو بالتنظيم الجيد الذي تقدمه الجهات السعودية المعنية، مما يسهم في تسهيل رحلة الحجاج الإندونيسيين إلى الأراضي المقدسة.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة، من خلال إنهاء إجراءات السفر والجوازات في بلدانهم، بما في ذلك التحقق من الاشتراطات الصحية وترميز الأمتعة، لتسهيل انتقالهم مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.