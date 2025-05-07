انطلاق ملتقى الإرشاد المهني بالمدينة المنورة

ويهدف الملتقى، الذي يستمر حتى 8 مايو، إلى تقديم خدمات الإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي لمتدربي ومتدربات المنشآت التدريبية في المنطقة، وذلك ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل ورفع مستوى الوعي المهني لديهم.
ويشهد الملتقى مشاركة نخبة من المختصين والمرشدين المهنيين، حيث يتضمن البرنامج جلسات إرشادية وورش عمل، إلى جانب أركان تعريفية للجهات المشاركة.
وتسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الشراكة مع القطاعات الداعمة للتوظيف والإرشاد المهني، وتوفير بيئة محفزة للمتدربين، التي تسهم في رسم مسارهم المهني وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في المملكة.
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