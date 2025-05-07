السعودية | صندوق التنمية السياحي شريك مُمكّن في قمة مستقبل الضيافة 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن صندوق التنمية السياحي -المُمكّن الوطني للقطاع السياحي- عن مشاركته بصفته شريكًا مُمكّنًا في “قمة مستقبل الضيافة FHS Saudi Arabia “، التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2025م بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين من مختلف دول العالم، وذلك لاستكشاف الفرص النوعية في قطاع الضيافة، وتعزيز تبادل المعرفة، وتمكين المشاريع الناشئة وروّاد الأعمال المهتمين في القطاع السياحي.

وتُجسّد هذه المشاركة التزام الصندوق بتوسيع الأثر التنموي للقطاع السياحي من خلال تعزيز مكانة المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين، ومركزًا عالميًا للفرص النوعية في مجالات الضيافة والفندقة، وإبراز دوره كونه مُمكّنًا للقطاع السياحي في المملكة.

وأبان الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أن دور الصندوق لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل بناء روابط حقيقية بين الفرص والمواهب المحلية. وقال :”مشاركتنا في القمة تهدف إلى تسريع هذا التواصل وتوسيع دائرة التأثير الإيجابي في المملكة من خلال مشاريع نوعية تترُك بصمتها في تجربة السائح وتدعم تنمية اقتصادية مستدامة.”

وستشهد القمة مشاركة أكثر من 100 متحدث، و280 مستثمرًا، و90 راعيًا وشريكًا من حول العالم.

ويعرض الصندوق عبر جناحه في المعرض المصاحب للقمة الحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة ومن ضمنها “برامج تمكين السياحة”، إضافة إلى استعراض برامج وحلول غير مالية لمركز نمو السياحة “TDF Grow”، التي تُعنى بدعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتسريع نمو المشاريع النوعية في مختلف مناطق المملكة.

ويُشارك الصندوق في جلسة حوارية رئيسية عن سبل تعزيز الاستثمارات الفندقية في ظل التحوّلات التي يشهدها السوق السياحي، والفرص الاستثمارية الجديدة، ورؤية الصندوق المستقبلية لتعزيز الثقة بالسوق وتحقيق التوازن بين الجودة والعائد الاستثماري.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الصندوق بدعم نمو القطاع السياحي وتطويره في المملكة من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية شاملة تتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030.

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