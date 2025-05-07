السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يختتم زيارته الرسمية لجمهورية إيطاليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارته الرسمية لجمهورية إيطاليا، يرافقه فيها وفد من قطاعات المنظومة.

وشهد جدول أعمال معاليه لقاءَه بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي ماتيو سيلفيني، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، وبُحثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ونوقش عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ورأس معاليه وفد المملكة في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الإيطالي، الذي ضمّ مجموعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وبُحثت خلاله سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستُعرض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي ذات الشأن التقى معالي الجاسر مجموعةً من المسؤولين من القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزار معاليه عددًا من الشركات والمراكز الحكومية في مجال القطارات الفاخرة، ومجال الطرق الذكية، اطّلع فيها على منهجية سير الأعمال والابتكارات التقنية، وبحث خلالها أوجه التعاون المشترك.

يذكر أن زيارة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أتت بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الروابط التنموية والاستثمارية بين البلدين، وتمكين شركات القطاع الخاص الإيطالية من الاستفادة من الفرص النوعية عبر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط