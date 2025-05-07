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شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس، بالإنذار الأحمر، من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل أضم وميسان.
وتستمر الحالة، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة 8 مساءً.
التأثيرات المصاحبةيصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتستمر الحالة، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة 8 مساءً.
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