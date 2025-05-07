اخبار السعوديه

بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة 1/2
  • بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس، بالإنذار الأحمر، من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل أضم وميسان.

التأثيرات المصاحبة

يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتستمر الحالة، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة 8 مساءً.

أخبار متعلقة

 

5 جامعات تستعرض تجاربها في لقاء حوكمة الشراكة المجتمعية
ممثلو برامج الإعلام يجتمعون في "الأرصاد" لتنسيق النشر في موسم الحج
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا