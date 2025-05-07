شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس، بالإنذار الأحمر، من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل أضم وميسان.يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وتستمر الحالة، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة 8 مساءً.