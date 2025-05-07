ممثلو برامج الإعلام يجتمعون في "الأرصاد" لتنسيق النشر في موسم الحج

يعقد المركز الوطني للأرصاد، غد الخميس بجدة، ورشة عمل تنسيقية بمشاركة ممثلي برامج الإعلام والتوعية بالجهات الحكومية العاملة في الحج، تنفيذًا لتوجيهات لجنة الحج العليا، بهدف رفع مستوى التكامل في التوعية الإعلامية حول الظواهر الجوية المتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ

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وأوضح المشرف العام على أعمال الحج بالمركز الدكتور تركي حبيب الله، أن الورشة تهدف إلى التعريف بالحالات الجوية التي قد تشهدها المشاعر المقدسة، وتنسيق الرسائل الإعلامية المشتركة بين الجهات المشاركة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية، وتوحيد الجهود التوعوية لضمان سلامة الحجاج ورفع الوعي بمخاطر الطقس وسبل التعامل معها

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رسائل تحذيرية

كما تبحث الورشة آليات التعاون في بث الرسائل التحذيرية والتوعوية، وسبل النشر الإعلامي المشترك، إضافة إلى مناقشة وسائل إيصال المعلومات الأرصادية بدقة وسرعة إلى العاملين في الميدان وضيوف الرحمن

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ويأتي تنظيم الورشة ضمن جهود المركز الاستباقية لموسم الحج، وامتدادًا لمبادراته في دعم الجهات الحكومية بمعلومات دقيقة ومحدثة، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام