شكرا لمتابعة خبر عن تايتنك السعودية: من أبرز معالم شاطئ الشعبية بمكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تُعد سفينة الفهد من أبرز المعالم المميزة على شاطئ الشعيبة في مكة المكرمة، حيث ظلت في موقعها منذ أكثر من 40 عامًا.

وأشارت قناة “السعودية” في تقرير لها، أن سفينة «الفهد» بشاطئ الشعبية، جنحت منذ نحو 40 عاما، وسميت بـ«تايتنك السعودية» لكبر حجمها وتعدد طوابقعا.

وتقع السفينة على بُعد 350 مترًا من الشاطئ، وتحولت إلى معلم سياحي فريد يجذب المغامرين والغواصين، كما أصبحت وجهة شهيرة لمحبي التصوير .

يذكر أن مدينة الشعيبة كانت تُعد في الماضي البوابة البحرية الرئيسية لمنطقة مكة المكرمة قبل إنشاء ميناء جدة الإسلامي، وتضم اليوم أكبر مركز لتحلية المياه في الشرق الأوسط، والذي يزوّد منطقة مكة بالكامل بالمياه والكهرباء.